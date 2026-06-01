Бастрыкин назвал вид применяемых Киевом для ударов по России БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для нанесения ударов по российской территории используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) отечественного производства, либо произведенные странами НАТО.

Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания о ходе расследования теракта в Старобельске, передает РИА Новости.

«При нанесении ударов по территории России — это БПЛА "Лютый", "Бобер", "Чеклун", "Чайка", "Спис", "Барс", "Фламинго" украинского производства. В то же время мы задокументировали факты применения БПЛА модели "Лорд" — Швейцария, "Стикер" — Австралия и иных разведовательных БПЛА иностранного производства», — уточнил председатель СК.

По его словам, на местах, где следователями были обнаружены упавшие беспилотники противника, были найдены комплектующие США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и прибалтийских стран.

24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.