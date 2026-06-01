Киев по ошибке направил ударные БПЛА на Финляндию

ВСУ по ошибке направили ударные дроны в сторону Уусимаа, пишет финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Уусимаа (фин. Uusimaa) — область в Южной Финляндии. Самый населённый регион республики, в нем находится столица Финляндии — Хельсинки. Население составляет порядка 1,8 млн человек.

В регионе располагается аэропорт Вантаа — один из крупнейших воздушных хабов Северной Европы, обслуживающий более 20 млн пассажиров в год.

Журналисты заметили, что украинская сторона своевременно предупредила власти Финляндии о том, что операторы дронов ошибочно отправили ударные устройства в сторону республики.

После предупреждения МВД Финляндии экстренно рекомендовало жителям Уусимаа укрыться в помещениях из-за угрозы атаки БПЛА, приостановило воздушное сообщение.

Вместе с тем, БПЛА не вошли в воздушное пространство Финляндии — предположительно, их сбили российские комплексы ПВО, пояснили авторы статьи.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что не верит в то, что Россия с помощью комплексов РЭБ целенаправленно воздействует на украинские дроны, «заставляет» их лететь в сторону финских городов.