Раскрыты подробности наступления ВС России в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России прорываясь к Славянску в Донецкой Народной Республике (ДНР), уже зашли в село Рай-Александровка. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, российские военнослужащие ведут активное наступление в сторону Славянска.

«Наши бойцы уже фиксируются в центральных районах Рай-Александровки», — говорится в сообщении.

Как уточняет RusVesna, сейчас штурмовые группы зачищают позиции противника в жилой застройке.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что освобождение Славянска и Краматорская станут для ВС России самыми сложными задачами на 2026 год.