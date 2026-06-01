Забудьте об «Орешнике»: Буданов* назвал самое опасное оружие России

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* (признан в РФ террористом и экстремистом) заявил, что для Киева наибольшую угрозу представляет не новейший комплекс "Орешник", а российские ракеты и БПЛА, применяемые повсеместно.

Выступая на форуме «Архитектура безопасности», он подчеркнул, что текущие реалии боевых действий требуют от Киева смены приоритетов в обороне.

«У нас проблема более насущная — это обычные, как говорится, уже для нас "Искандеры", это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования, и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты», — подчеркнул Буданов, отвечая на вопрос об "Орешнике".

Заявления руководителя Офиса президента указывают на критическое истощение систем ПВО, которые не способны справляться с массированным применением высокоточных ракет и дронов.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что во время удара возмездия применялся новейший ракетный комплекс "Орешник" в неядерном исполнении.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.