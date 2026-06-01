Лукашенко произвел кадровые назначения в армии

Очередные кадровые перестановки осуществил Президент Беларуси в первый день наступившего лета. В данном случае, сообщает администрация Александра Лукашенко, указом главы государства произведены новые назначения в Вооруженных Силах страны.

Стало известно, что начальником связи Вооруженных Сил - начальником управления связи Генерального штаба ВС назначен полковник Павел Прасол.

А занимавший до настоящего времени этот пост генерал-майор Вадим Романив назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС по боевому управлению.