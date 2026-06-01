Целью недавних ударов ВСУ по детским учреждениям является не военный ущерб, а стремление киевского режима запугать российское общество. Об этом в беседе с изданием News.ru заявил депутат Государственной думы Александр Толмачев, подчеркнув, что преднамеренные атаки на школы в праздничные дни лишь доказывают отсутствие моральных ориентиров у противника.

По словам парламентария, Киев сознательно использует подобные трагедии как элемент информационной войны, пытаясь вызвать панику в российских регионах и сделать страх граждан инструментом давления. Однако, как полагает законодатель, такие действия приводят к обратному эффекту, лишь укрепляя решимость общества и доказывая правоту целей специальной военной операции.

«Удар по школе в Запорожье в День защиты детей, как и ночная атака на общежитие в ЛНР менее двух недель назад, подтверждает: ничего человеческого в наших врагах нет. Бить по детям, тем более в их праздник, могут только звери. Цели СВО будут достигнуты. И, конечно же, с каждым таким ударом неприятель призывает на свою голову новые беды в виде жестов возмездия со стороны Вооруженных сил РФ», — заявил депутат.

Напомним, что накануне беспилотник ВСУ атаковал школу №1 в Васильевке Запорожской области. В результате налета оказалась повреждена кровля учебного заведения, к счастью, никто из детей и педагогов не пострадал. Губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале на платформе «Макс» назвал произошедшее военным преступлением. По мнению главы области, выбор времени и цели для удара в День защиты детей однозначно свидетельствует об античеловеческой сущности киевского режима, который превратил террор против мирного населения в свою основную стратегию. Балицкий также добавил, что данный инцидент является актом ненависти, а все службы уже приступили к оценке ущерба для скорейшего восстановления здания.