Новости СВО сегодня: взятие Тихоновки и удар «Тунгуски»

В понедельник, 1 июня, в Минобороны России сообщили о переходе еще одного села в ДНР под контроль ВС РФ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Взятие Тихоновки

Село Тихоновка в ДНР перешло под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операцию провели подразделения «Южной» группировки войск.

Под Запорожьем сорвана скрытая перегруппировка ВСУ

Российские военнослужащие пресекли попытку перегруппировки ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны РФ. Перемещение украинских резервов в районе села Комсомольское было зафиксировано с помощью разведывательного беспилотника.

Полученные координаты были переданы расчету реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Артиллеристы отправились на огневую позицию и нанесли удар, в результате которого была поражена живая сила, остановлена переброска подразделений, а также разрушены укрепленные опорные пункты ВСУ.

Дроны против роботов

Операторы российских ударных FPV-дронов нанесли поражение подразделениям ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны. С помощью беспилотников была ликвидирована автомобильная техника, живая сила и роботизированные комплексы ВСУ.

Воздушные удары позволили нарушить украинскую логистику: беспилотники поразили пикапы и наземных роботов, которые подвозили боеприпасы, продовольствие и имущество на передовую. Кроме того, в результате вылетов были ликвидированы замаскированные огневые точки украинских сил.

Удар «Тунгуски»

Расчет зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска-М1» уничтожил более 30 воздушных целей на добропольском направлении, сообщили в Минобороны. Это произошло в ходе боевого дежурства военных 27-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Цели были поражены в условиях интенсивного использования авиации и беспилотников со стороны ВСУ. Слаженные действия расчета позволили обеспечить прикрытие наземных подразделений и предотвратить удары по российским позициям с воздуха, отметили в Минобороны.

Названа скрытая цель атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Наступление в Константиновке

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ продвигаются к центральной части города Константиновка. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Пушилина, в Константиновке продолжаются уличные бои. Он отметил, что наступление ВС РФ идет сразу с трех разных направлений.

Киев обвинили в атаке по школе в День защиты детей

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что дрон ВСУ атаковал здание начальной школы в поселке Васильевка. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Балицкий обратил внимание, что атака была совершена 1 июня, в День защиты детей. В результате удара была повреждена кровля, никто не пострадал.

Сводка Минобороны

Российские войска нанесли удар по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны. Для атаки задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Помимо транспортных и энергетических узлов, поражение было нанесено по цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска украинских FPV-дронов и БПЛА дальнего действия. Также под удар попали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

Успехи группировки войск «Север»

Подразделения российской группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение украинским силам в Сумской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны. Поражены были позиции нескольких механизированных, мотопехотных бригад ВСУ, подразделений теробороны и бригады беспилотных систем ВСУ в районах десяти населенных пунктов.

Потери Украины на этих направлениях составили до 205 военнослужащих. Кроме того, в ходе боев были ликвидированы боевая бронированная машина, десять автомобилей, гаубица М101 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы.