В Литве высказались о предоставлении Прибалтикой пространства для ударов по России

Страны Прибалтики не предоставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) воздушного пространства для ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по России.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, передает Telegram-канал «Sputnik Литва».

«Мы сделали очень четкое и ответственное заявление. И я еще раз повторяю: страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России», — подчеркнула премьер.

Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел беспилотник ВСУ. Его обломки обнаружили на востоке страны вечером в воскресенье.

Позднее премьер Швеции Ульф Кристерссон предложил решение проблемы залетных дронов Украины. Он призвал страны НАТО помогать Киеву в наведении беспилотников.