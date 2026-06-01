Полковник в отставке Виктор Баранец назвал две самые сложные задачи спецоперации (СВО) на 2026 год. Его цитирует «Царьград».

По словам эксперта, России предстоит освободить Славянск и Краматорск. Баранец отметил, что это готовые укрепрайоны, поэтому российским войскам необходимо приложить все усилия, чтобы с минимальными потерями забрать эти города.

При этом Баранец обратил внимание, что Славянск и Краматорск номинально уже принадлежат России.

«ДНР и ЛНР — они записаны в нашу Конституцию. Мы фактически на этом фланге сражаемся за российскую землю. Это и вдохновляет наш личный состав», — подчеркнул он.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев пришел к выводу, что нынешний темп потери военной техники у Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий может создать катастрофические проблемы Киеву на фронте уже к 2027 году. По его словам, это может помочь отодвинуть украинские войска с нынешних позиций.