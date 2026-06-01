Политолог Василий Вакаров заявил, что Владимир Зеленский рассуждает о переговорах с Россией, чтобы отвлечь внимание от подготовки к новой «авантюре по типу курской». Об этом Вакаров рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее в интервью Зеленский заявил о появившемся «окне для переговоров» по украинскому кризису. По его мнению, у России и Украины «есть время до зимы», чтобы «найти способ сесть и поговорить».

По мнению Вакарова, с одной стороны Зеленский и украинские чиновники опасаются очередной «ужасной» и холодной зимы с отключениями электроэнергии.

«Этого ужаса никто не хочет переживать снова. Идет обсуждение, сколько нужно денег и кто их даст. Если ситуация повторится, то, возможно, уже в ноябре людям придется покидать Одессу и Киев», - заявил политолог.

В то же время Вакаров считает, что Зеленский пытается отвлечь внимание от агрессивных планов ВСУ. По мнению политолога, привязка переговоров к зиме и выборам в Конгресс США - «не более чем пиар-ход». Макаров заявил, что речь идет о «блефе» и «игре». Политолог добавил, что в это же время Зеленский угрожает Белоруссии, а ВСУ пытаются атаковать по Запорожскую АЭС.