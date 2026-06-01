Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук считает, что недавняя атака ВСУ на Запорожскую АЭС может быть подготовкой к ударам по «критической ядерной инфраструктуре». Об этом сообщает «Царьград».

В конце мая Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, столкнулся с масштабными атаками дронов ВСУ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждение корпуса ЗАЭС в результате атаки 30 мая.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал удар 30 мая серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Он подчеркнул, что атаки на ядерные объекты недопустимы и должны прекратиться на фоне «вполне реального риска ядерной аварии».

По мнению Пинчука, за действиями Киева могут стоять «западные кураторы», преследующие собственные стратегические цели. Он заявил, что «внешние операторы украинского проекта» понимают актуальность темы ядерного оружия.