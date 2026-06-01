Военный эксперт объяснил, почему применение ядерного оружия на Украине нецелесообразно

Применение Россией ядерного оружия (ЯО) после удара украинских военных по общежитию в Старобельске нецелесообразно. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, ветеран боевых действий Олег Шаландин.

Он подчеркнул, что у Вооруженных сил России все получается и без ЯО.

"На поле боя, это видно, мы такие массированные ракетные удары наносим далеко не в первый раз, и они приносят очень серьезную эффективность. Во-вторых, применяя нестратегическое ядерное оружие, мы рискуем задеть еще и гражданские объекты, чего бы нам не хотелось", - сказал аналитик.

В ночь на 22 мая после массированной атаки беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Десятки человек пострадали, часть из них спасти не удалось.

24 мая российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив ракеты "Орешник", "Циркон", "Искандер" и "Кинжал". 25 мая МИД России заявил, что удары будут наноситься по центрам принятия решений.