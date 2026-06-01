"Калашников" начал поставки новейшего беспилотника "Скат-220" заказчику

Концерн "Калашников" начал поставки заказчику новейшего беспилотного летательного аппарата "Скат-220". Об этом сообщили в компании.

"Концерн "Калашников" начал поставки новейшего беспилотного летательного аппарата "Скат-220" собственной разработки заказчику. Воздушное судно создано на основе широко известного беспилотника "Скат-350 М", но по сравнению с ним новый аппарат имеет меньший размах крыла - 2,20 м, и меньший вес - 12 кг, что позволяет ему достигать рекордных показателей по скорости - до 160 км/ч, и делает уникальным в своем классе", - сказали там.

Сообщается, что у беспилотника электрический двигатель, он способен находиться в воздухе более 150 минут, стартует с катапульты, адаптирован к парашютной посадке, имеет высокие надежность и износостойкость.