ВКС России получили «летающий радар»

Модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У передали Воздушно-космическим силам (ВКС) России. Об этом пишет военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber.

«В войска передан очередной откапиталенный и модернизированный А-50У», — говорится в сообщении. Автор сопроводил его фотографией самолета с размытым бортовым номером.

Базовый А-50 совершил первый полет в 1978 году, а в 2008 году начали работу над модернизированным «летающим радаром» А-50У, который получил обновленное радиотехническое оборудование. Радиотехнический комплекс «Шмель» позволяет базовому А-50 обнаруживать бомбардировщики на дальности до 650 километров.

В мае стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолеты используют для перехвата воздушных целей и поражения наземных объектов.