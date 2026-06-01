Тень над фронтом: Су-57 демонстрирует свое превосходство

Российские истребители 5-го поколения Су-57, которых всего три года назад в составе ВВС были считанные единицы, теперь активно задействованы на различных участках фронта. К такому выводу пришло американское издание Military Watch Magazine. В публикации отмечается, что украинская ПВО оказалась неэффективной против этих самолетов. В будущем ожидается появление новых модификаций и наращивание объемов производства.

Источники, как западные, так и украинские, сообщили о развертывании российскими ВКС истребителей 5-го поколения Су-57 для интенсивных операций вдоль всей линии фронта на Украине. Систематическое применение этих стелс-истребителей подтверждается частыми воздушными тревогами, фиксируемыми украинскими системами оповещения.

Су-57 действуют в районе Курской области, над Азовским морем около Мариуполя и над Крымским полуостровом, осуществляя пуски крылатых ракет Х-59 и Х-69. Украинские данные указывают, что истребители действуют в контролируемом Россией воздушном пространстве, выпуская ракеты с дистанции 200-400 километров от линии соприкосновения.

Су-57 является единственным серийным российским истребителем 5-го поколения. Благодаря росту производства, их парк вырос до 50 единиц. Высокая живучесть Су-57 позволяет ему функционировать в воздушном пространстве, контролируемом Украиной. Успешное поражение целей ракетой ближнего действия Р-74 демонстрирует эффективность стелс-технологий Су-57 в условиях противодействия системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Однако, для минимизации рисков, предпочтительным остается избегание зон действия вражеских ПВО.

Ранее эксперты отмечали, что применение Су-57 в ходе боевых действий подтвердило его способность обходить различные радарные системы и средства РЭБ.

Боевое применение Су-57 охватывает подавление ПВО, воздушные бои и нанесение точных ударов. Превосходство в авионике, стелс-технологиях и вооружении делает массовое поступление Су-57 значительной угрозой для западных интересов. Сегодня страны НАТО имеют более 1200 истребителей 6-го поколения (в основном F-35), а Китай – до 500.

Инвестиции в расширение производства и модернизацию, включая разработку вариантов Су-57М1 и Су-57Д, способны значительно усилить российский парк истребителей. В августе 2025 года генерал-лейтенант Александр Максимцев подтвердил подготовку к ускоренным поставкам Су-57 после запуска новых производственных мощностей. Последняя партия, переданная в феврале 2026 года, получила улучшения в авионике. Генеральный конструктор ОКБ Сухого Сергей Богдан указал, что интенсивные испытания на Украине позволили значительно усовершенствовать конструкцию Су-57.