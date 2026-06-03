В Геническе при атаке БПЛА ВСУ поврежден детский сад

ГЕНИЧЕСК, 3 июня. /ТАСС/. 20 окон были выбиты в здании детского сада при атаке БПЛА ВСУ в Геническе 31 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Народного фронта Херсонской области.

"В детском саду "Теремок", который находится всего в 85 м от места удара, выбило 20 окон. Дети с тех пор не ходили в садик. Как только пленку натянут, учреждение сможет снова принимать ребят", - говорится в сообщении.

В организации уточнили, что после атаки была нужна полиэтиленовая пленка, чтобы временно закрыть разбитые окна, - Народный фронт оперативно привез три больших рулона.

"Восстановят разбитые окна также в жилых домах. Народный фронт окажет жителям гуманитарную поддержку. Террористический киевский режим бьет по мирным жителям, не щадит даже детей, прикрывая ударами свои поражения на фронте. ВСУ ответят за свои действия. Победа будет за нами", - заявили в организации.

31 мая ВСУ беспилотником нанесли удар по многоквартирным домам в Геническе. Пострадали 11 человек, погиб ребенок 2020 года рождения. Четыре дома и до восьми машин получили повреждения. По предварительным оценкам, повреждено 48 квартир, эта ситуация коснулась минимум 62 человек.