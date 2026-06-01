ВС РФ «перемалывают» ВСУ у Рай-Александровки

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска уничтожают резервы, которые ВСУ стягивают к донецкому селу Рай-Александровка. Об этом сообщает РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что ВС РФ продолжают бои за стратегическую высоту в районе Рай-Александровки. Он указал, что ВСУ постоянно стягивают туда резервы.

«Ну а наши подразделения перемалывают силы противника», - сказал Пушилин.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что российские войска атакуют позиции ВСУ в центре и на востоке села Рай-Александровка. Военкор отмечал, что ВС РФ взяли под контроль часть укрепленного района на высотах у восточной части села.

Рай-Александровка считается важным оборонительным узлом ВСУ на славянском направлении. По мнению военных экспертов, контроль над селом поможет продвижению ВС РФ к Славянску и Краматорску, а также к городу Николаевка.