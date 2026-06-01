Погибший ребенок и разрушения: откуда ВСУ атаковали Геническ

Эксперт по дронам Максим Кондратьев заявил, что удар по Геническу мог быть нанесен из любого района Украины, а использовался для удара крупный беспилотник самолетного типа. Об этом Кондратьев рассказал «Аргументам и фактам».

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 31 мая беспилотник ВСУ атаковал жилые многоквартирные дома в городе Геническ. Сальдо сообщил, что в результате атаки погиб ребенок, мальчик 2020 года рождения. Пострадали, по данным Сальдо, 11 человек.

Сальдо подчеркнул, что ВСУ нанесли удар туда, «где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов».

«Фактически, дрон могли запустить из любого района Украины, поскольку, судя по размеру рулевой поверхности, аппарат крупный, с большим размахом крыла», - заявил Кондратьев.

Эксперт добавил, что сейчас наблюдается переход от дронов с двигателями внутреннего сгорания и воздушным винтом к реактивным системам. Из-за этого скорости резко возрастают - со 150 до 500-600 километров в час. Это, по словам Кондратьева, создаёт новые вызовы при разработке систем защиты гражданских и критически важных объектов.