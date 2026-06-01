Названа возможная цель ударов России в случае войны с НАТО

Центрально-европейская система трубопроводов (Central Europe Pipeline System, CEPS) является крупнейшей трансграничной сетью трубопроводов НАТО и может стать одной из основных целей для ударов России в случае полномасштабной войны. Эта подземная сеть, построенная во время холодной войны, охватывает более 5484 километров и проходит через территории Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга и Нидерландов, пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Авторы отмечают, что CEPS связывает крупные европейские порты, заводы, склады и авиабазы, обеспечивая бесперебойные поставки топлива для военных объектов США в Центральной Европе.

С военной точки зрения, эта инфраструктура функционирует как «кровеносная система», позволяя авиации НАТО поддерживать высокую интенсивность боевых вылетов без риска нехватки горючего на передовых аэродромах.

Ранее издание Spiegel сообщило о планах НАТО по строительству новых военных трубопроводов в Германии, которые будут продлены до Польши и Чехии. Это необходимо для быстрого снабжения войск керосином и дизелем в случае конфликта с Россией.

