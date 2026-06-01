ВС России освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР

В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Тихоновка в ДНР.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населённый пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики», — указывается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска взяли под контроль или освободили населённые пункты Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области, а также Караичное и Бударки в Харьковской области.