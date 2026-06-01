В России заявили об атаках ВСУ на крымскую трассу дронами на воздушных шарах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать для атак на трассу в Крым дроны, которые запускаются на воздушных шарах и работают при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с MK.RU.

«Противник пытается перекрыть магистрали, которые связывают Крым с большой землей с помощью дронов "Корнет-2", он же "Марсианин". Дроны запускаются на воздушных шарах и полностью работают от искусственного интеллекта», — рассказал специалист.

По словам Кнутова, эти беспилотники могут работать на автономном управлении. Технологии разрабатывались NASA для исследования Марса, однако компания сменила вектор развития и теперь готовится поставить шесть тысяч таких дронов Украине для фронта. Кнутов отметил, что ВСУ работают над приемом запуска беспилотников с помощью метеозондов, которые также могут создавать определенные проблемы.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военнослужащие начали дистанционно минировать трассу «Новороссия» — она служит сухопутным маршрутом в Крым. По его словам, дроны ВСУ сбрасывают взрывные устройства, которые детонирует при фиксации движения.