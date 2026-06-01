Су-30СМ заметили с иранскими бомбами

Армянские истребители Су-30СМ российского производства заметили с иранскими управляемыми авиабомбами Yasin. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Журнал отмечает, что самолеты с новым вооружением показались 28 мая в ходе военного парада в Ереване. Издание подчеркивает, что Армения приобрела у России четыре Су-30СМ без комплекта ракет класса «воздух-воздух». Как отмечает MWM, задачи этих ракет теперь могут решать более доступные по стоимости иранские дальнобойные планирующие боеприпасы.

В январе 2022 года портал Oryx заметил, что приобретение Арменией у России четырех истребителей Су-30СМ остается загадкой, поскольку данные самолеты не позволяют реализовать качественное и количественное преимущество над Азербайджаном.

Проверенный Сирией: истребители Су-30СМ доказали свою высокую эффективность

Управляемые планирующие бомбы Yasir имеют дальность полета более 50 километров. 250-килограммовые боеприпасы были презентованы в 2018 году в составе вооружения иранских самолетов Су-22 и F-7. Иранская авиабомба использует инерциальную и спутниковую навигационные системы.