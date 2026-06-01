Создана новая российская антидроновая «Молния»

В Томской области завершились испытания нового российского дрона-перехватчика «Молния», который для уничтожения беспилотников самолетного типа сможет развивать скорость до 330 километров в час. Об этом со ссылкой на Научно-производственный центр «Беспилотные авиационные системы» (НПЦ БАС) пишет газета «Известия».

Массе «Молнии» — 2,5 килограмма, ее боевой части — 0,3 килограмма. При подрыве последней радиус поражения составляет 5 метров. Дрона-перехватчик должен работать в тандеме с системой обнаружения и сопровождения целей, уничтожение которых ожидается на дальности от 1,5 до 5 километров. Для перехвата в ночных условиях предполагается использование тепловизионного канала.

По словам руководителя НПЦ БАС Дениса Меликова, возглавляемое им предприятие самостоятельно изготавливает многие компоненты беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в частности, электродвигатели и элементы конструкции, а также самостоятельно ведет сборку электронных блоков.

В мае Минобороны России сообщило, что искусственный интеллект (ИИ), используемый в российских FPV-дронах самолетного типа «Молния-2», помогает бороться с радиопомехами.

В том же месяце «Известия» писали, что в зоне специальной военной операции взвод может запускать от 30 дронов «Молния» в сутки.