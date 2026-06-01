Новый танк следующего поколения заметили в Китае

В китайских социальных сетях засветился новый танк следующего поколения, который значительно больше и тяжелее Type 100, сообщает Military Watch Magazine.

Type 100 был представлен в сентябре 2025 года и является единственным основным боевым танком следующего поколения, находящимся в настоящее время на вооружении. Появление нового, более крупного танка породило предположение, что Китай будет использовать сразу два типа танков, дополняющих друг друга.

"Если Type 100, судя по всему, весит около 40 тонн, то более крупный танк, по всей видимости, весит около 60 тонн и построен на основе очень похожей конструкции, которая, вероятно, имеет значительные сходства с меньшим аналогом", - пишет MWM.

Новый танк имеет семь пар опорных катков, тогда как у Type 100 их было шесть, и отличается внушительным бронированием лобовой проекции. й. Ствол его основного орудия также значительно толще, вероятно, это 125-мм пушка, тогда как "младший брат" получил 105-мм орудие. Большая площадь корпуса танка позволила некоторым аналитикам предположить, что в него может быть интегрировано несколько беспилотных летательных аппаратов.

Новинка, по-видимому, обеспечивает лучший в мире уровень бронезащиты, сравнимый только с российским Т-14, массовые поставки которого пока не начались.

Примечательно, что конструкция нового танка позволяет установить более крупное 140-мм или 152-мм орудие, и решение не делать этого указывает на то, что приоритетными средствами борьбы с бронетехникой остаются ракеты и беспилотники, отмечает Military Watch.