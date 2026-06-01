Новый ракетный катер Rajab 27 показали в Иране

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) официально представили один из своих новых скоростных ракетных катеров Rajab 27. Судя по опубликованным фото и видео, катер имеет очень компактные размеры - он легко помещается на автомобильном трале.

Новинка развивает заявленную максимальную скорость около 100 узлов (примерно 185 км/ч). Он несет две противокорабельные ракеты - судя по внешнему виду транспортно-пусковых контейнеров, это ракеты типа Nasr, хотя, в принципе, на катер можно установить и более мощные ракеты Nasir, отмечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

Этот катер стал дальнейшим развитием иранской линейки скоростных катеров, которая началась с модели Seraj-1 - копии британского Bladerunner 51, который в 2009 году КСИР приобрел через подставные компании. Поначалу эти катера вооружали пулеметами и пусковыми установками неуправляемых реактивных снарядов. Затем работы в этом направлении продолжились, и в итоге появились еще более скоростные катера, способные нести уже управляемые противокорабельные ракеты. Rajab 27 - одна из последних модификаций в этой линейке.

Сотни подобных катеров рассредоточены по скрытым базам вдоль побережья. Даже если США уничтожат несколько десятков, это не изменит баланса: дешевизна позволяет Ирану быстро восполнять потери, в то время как каждая американская ракета, пущенная по ракетному катеру, стоит миллионы долларов. Задача состоящего из таких катеров "москитного флота" - не топить корабли противника напрямую, а создавать в зоне ответственности обстановку постоянной угрозы, при которой ни одно судно противника не будет чувствовать себя в безопасности. Это типичный пример стратегии "асимметричного ответа", когда более слабый в традиционном понимании противник находит способ нанести неприемлемый ущерб более сильному, эксплуатируя его уязвимости.