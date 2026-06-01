Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) приветствовали друг друга в Красноармейске нацистским жестом со вскидыванием руки. Об этом рассказала РИА Новости беженка из города.

Напомним, что Красноармейск в ДНР был освобожден 1 декабря 2025 года. Бои за этот населенный пункт начались еще в августе 2024 года.

По словам беженки, родственники, уехавшие вглубь Украины, оставили ей ключи от дома, куда заселяли офицеров ВСУ. И однажды ей приказали привезти ключи новому жильцу, который встретился возле дома с сослуживцем.

«Я не расслышала, что они друг другу сказали, но они сделали вот так: одну руку вверх, другую вниз», - пояснила женщина, попросившая в целях безопасности не называть ее имя.

Также она отметила, что затем встретила нового жильца в магазине без верхней одежды и увидела на его теле татуировки с немецкими крестами, а также надписями, прославлявшими Степана Бандеру.

Напомним, что ранее на Украине проходили организованные националистами факельные шествия в честь Степана Бандеры, активно поддерживавшего фашистов. От рук бандеровцев погибли тысячи евреев Западной Украины.