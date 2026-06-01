Стали известны сроки взятия Константиновки

Российские войска продолжают наступление в районе Константиновки в ДНР. Такое мнение в интервью aif.ru высказал военный эксперт, подполковник запаса Олег Иванников.

По его оценке, российские подразделения уверенно продвигаются в городе и проводят его зачистку. Эксперт также заявил, что украинские войска покидают Константиновку.

Иванников считает, что до конца июня город может полностью перейти под контроль российских сил. По словам эксперта, после Константиновки следующими направлениями могут стать Дружковка и Славянск.

Отдельно он прокомментировал недавний визит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на Константиновское направление. Иванников назвал эту поездку признаком сложной ситуации для украинских войск в районе города.

Эксперт также утверждает, что часть украинских офицеров покинула Константиновку, оставив подчиненных на позициях.

Ранее сообщалось, что 21 мая антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России заявило об уничтожении склада боеприпасов и трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Константиновке.