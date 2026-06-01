КСИР заявил, что нанес ответный удар по базе США

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по военной базе США. Об этом сообщил КСИР.

«В ответ на недавнее нападение армии США на телекоммуникационную вышку на острове Сирик в провинции Хормозган, ВКС КСИР нанесли удар по авиабазе, с которой было совершено нападение», - цитирует заявление иранская гостелерадиокомпания.

Ранее Центральное командование США заявило, что в целях самообороны атаковало иранские радары и пункты управления БПЛА в городе Горук и на острове Кежм. Отмечается, что удары были нанесены в ответ на то, что Иран якобы сбил американский беспилотник MQ-1, который находился в международных водах.

«Американские истребители оперативно отреагировали, уничтожив иранские средства ПВО, наземную станцию ​​управления и два односторонних ударных беспилотника, представлявших явную угрозу для судов, следующих транзитом через региональные воды», - сказано в заявлении CENTCOM.

Накануне Axios сообщил со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников, что в администрации американского президента Дональда Трампа допустили заключение сделки с Ираном в конце следующей недели.