США заявили об атаке на пункты управления БПЛА Ирана

Американские военные осуществили удары по иранскому радару, а также пунктам контроля беспилотников исламской республики. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"CENTCOM в целях самообороны осуществил удары по иранскому радару, а также пунктам управления и контроля в Гаруке и на острове Кежм", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в X.

По заявлению CENTCOM, удары были нанесены 30 и 31 мая и стали ответом на то, что Иран якобы сбил американский беспилотник MQ-1. "Американский истребитель оперативно отреагировал, уничтожив иранские ПВО, наземную станцию управления и два дрона-камикадзе", - добавили в командовании.

Американские военные в результате произошедшего не пострадали. По словам CENTCOM, командование "продолжит защищать американские активы и интересы" в "течение продолжающегося перемирия".