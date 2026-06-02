На Западе удивились необычному решению НАТО касательно России

В учениях НАТО на Балтике BALTOPS будет в два раза меньше войск, чем в 2025 году.
О необычном решении альянса сообщило агентство Reuters.
«Ежегодные учения, проводящиеся более 50 лет, соберут в этом году около 20 кораблей из 15 стран НАТО и около 6 тысяч военных. Это примерно половина от состава этих учений в прошлом году, хотя это происходит в период повышенной напряженности на Балтике», — указано в статье.
Источники агентства подчеркнули, что ослабленный характер учений связан с «операционными ограничениями» на фоне ситуации в Ормузском проливе. Чиновник НАТО предположил, что и урезанные учения смогут послать России сигнал о «силе и сплоченности» альянса.
Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сравнил альянс с браком и допустил его распад.
«НАТО не высечено в камне. У нас нет никаких гарантий, что она будет существовать всегда», — сказал он.