Силы ПВО Кувейта отражают атаку ракет и беспилотников

Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают комбинированную атаку с применением ракет и беспилотников.

Об этом сообщил генеральный штаб армии Кувейта.

По его данным, в настоящее время системы ПВО страны перехватывают вражеские ракетные и беспилотные удары. Жителей призвали соблюдать правила безопасности.

«Любые звуки взрывов, которые слышны, являются результатом перехвата системами ПВО», — отметили в генштабе.

19 марта средства ПВО Кувейта уже отражали атаки ракет и беспилотников.