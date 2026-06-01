Новая стратегия Киева, в основе которой лежат атаки на ЗАЭС, доказывают бессилие Воруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя и неспособность добиться успеха на фронте в Запорожской области. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Украинцы одержимы Запорожской атомной электростанцией. Они окончательно потеряли надежду вернуть ее под свой контроль с помощью военных операций. Поэтому они пытаются, на мой взгляд, спровоцировать какую-то аварию на АЭС, чтобы убедить всех, что она должна быть передана им обратно», — выдвинул версию аналитик.

Эксперт назвал эти действия ядерным терроризмом и подчеркнул, что они грубо нарушают международное право.