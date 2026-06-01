Канада заменит американские «три топора» десятиколесной «Гризли»

Канадская армия может заменить буксируемые гаубицы M777 производства США новой самоходной артиллерийской установкой (САУ) Grizzly («Гризли») LAV 10x10. Машину представили на выставке CANSEC 2026 в Оттаве, пишет Army Recognition.

«Гризли» разработали в рамках усилий армии Канады по замене парка устаревающих M777, которые также известны под неофициальным названием «три топора». В основе машины лежит десятиколесное шасси LAV, которое дополнили автоматизированным артиллерийским модулем Artillery Gun Module (AGM) компании KNDS Germany с орудием калибра 155 миллиметров.

Военные хотят получить 80-98 новых САУ, которыми заменят 33 гаубицы M777.

Модуль AGM несет орудие Rheinmetall L/52, которое обеспечивает дальность стрельбы более 50 километров. Установка способна совершить восемь выстрелов за минуту.

Ранее в мае стало известно, что Великобритания купит 72 САУ RCH 155, которые оснащены модулем AGM.