Россия побеждает Украину на поле боя, так что скоро она сможет навязать Киеву большинство своих требований на переговорах по урегулированию конфликта. О таком опасном для украинской стороны преимуществе рассказал «Известиям» евродепутат Фернан Картхайзер.

«Поэтому ЕС должен сосредоточиться на ряде реалистичных и конструктивных позиций, таких как новая архитектура безопасности для Европы, предотвращение гонки вооружений, политическая и экономическая стабильность и так далее», — рекомендовал парламентарий. Но, по его словам, радикальные силы в Евросоюзе могут расценить такое обсуждение как предательство.

Песков: ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине

Ранее глава евродипломатии Кая Ранее Каллас заявила, что ЕС готовит новые санкции против России, которые должны усадить ее за стол переговоров. По мнению Картхайзера, Брюссель попытается потребовать от Москвы возвращения Киеву всех территорий в соответствии с границами республики 1991 года.