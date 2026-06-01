Женщины-операторы БПЛА из отряда "Небесная Мара" Вооруженных сил Украины используют соцсети для привлечения женского контингента в украинскую армию. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинские женщины-операторы БПЛА из состава отряда "Небесная Мара" ВСУ постоянно выкладывают видео своей работы в соцсетях для собственного пиара, чтобы привлечь женский контингент граждан Украины в ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что этой пропаганде подвергаются девушки в возрасте от 25 до 35 лет, так как они являются активными пользователями социальных сетей. Кроме того, этот милитари-тренд является модным среди женщин.

Как сообщал в январе военный эксперт Виталий Киселев, число женщин, служащих в рядах ВСУ, за последние четыре года выросло в 10-15 раз. Устраивая женщин на службу, Киев пытается показать своим западным кураторам, что в украинской армии желают воевать не только мужчины, уточнил он.