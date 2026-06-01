Как развивалась ситуация в зоне СВО за неделю

За неделю российская армия освободила и взяла под контроль 10 населённых пунктов на территории Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областей. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировки войск «Восток» и «Запад». По случаю Дня военного автомобилиста МО РФ отметило заслуги бойцов-водителей. С праздником военнослужащих поздравил и Андрей Белоусов. Кроме того, была отмечена работа военных сапёров. Специалисты разминируют территории, применяя не только современные роботизированные комплексы, но и четвероногих помощников.

Так, в Харьковской области ВС РФ установили контроль над Грановым и Нововасилевкой, а также освободили Караичное и Бударки.

Как уточнили в Минобороны России, таким образом была увеличена зона безопасности и созданы условия для дальнейшего наступления.

«Войска ежедневно продвигаются вперёд, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения», — говорится в сообщении МО РФ.

Между тем в Сумской области подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над Запсельем и населённым пунктом Рясное.

В Днепропетровской области, в свою очередь, армия России освободила Добропасово, Новоподгородное и Лесное. Как отметили в российском Минобороны, освобождение Добропасово стало важным шагом для дальнейших наступательных действий в северном направлении.

Особое внимание в российском оборонном ведомстве уделили освобождению Воздвижевки в Запорожской области.

По данным МО РФ, населённый пункт был одним из ключевых узлов в оборонительном рубеже противника к западу от реки Гайчур. Под российский контроль перешёл район площадью 19 кв. км., было зачищено свыше 530 строений.

«Потери противника составили более двух рот живой силы отдельного штурмового полка и отдельной штурмовой бригады ВСУ», — отметили в Минобороны.

С достигнутым успехом бойцов 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознамённой ордена Жукова бригады и 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды Краснознамённой ордена Жукова бригады морской пехоты поздравил лично министр обороны России Андрей Белоусов.

Новые технологии

За прошедшую неделю Андрей Белоусов дважды посетил линию фронта.

В понедельник, 25 мая, министр обороны России провёл совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток», где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач.

Так, командующий группировки войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев сообщил о подключении расчётов БПЛА к отечественным станциям спутниковой связи.

В свою очередь, начальник войск ПВО группировки войск «Восток» генерал-майор Валерий Черныш подчеркнул, что вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных РЛС группировки осуществляется в едином программно-аппаратном комплексе.

«Данный комплекс позволяет в режиме реального времени поражать обнаруженные малогабаритными радиолокационными станциями воздушные цели, определять их характеристики, ставить конкретному расчёту БПЛА-перехватчику задачу на их уничтожение», — подчеркнул Черныш.

Со своей стороны Андрей Белоусов дал поручение интегрировать в единый программно-аппаратный комплекс новые виды БПЛА-перехватчиков и ознакомился с образцами разработанных и модернизированных беспилотников различного назначения, а также оборудования к ним.

В завершение работы Андрей Белоусов провёл торжественную церемонию вручения орденов и высоких государственных наград военнослужащим группировки.

Второй визит министра обороны в войска состоялся в четверг, 28 мая. Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Запад».

В ходе совещания главе российского военного ведомства доложили об особенностях применения отечественных дронов различного назначения.

В свою очередь, Андрей Белоусов поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотников для поражения живой силы и техники противника и ускорить темп продвижения подразделений на всех направлениях в зоне ответственности.

В завершение министр обороны РФ поблагодарил командиров и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, боевые награды.

Вклад в победу

29 мая в зоне СВО отметили День военного автомобилиста. Как отмечают в Минобороны России, за время СВО данная профессия стала одной из самых опасных.

Противник при помощи БПЛА ведёт настоящую охоту за военным транспортом на основных дорогах подвоза.

«Сегодня в автомобильных войсках несут нелёгкую службу высококвалифицированные специалисты — военнослужащие и гражданский персонал. Они проявляют не только профессионализм, но и лучшие человеческие качества: любовь к Родине, ответственность, мужество», — подчеркнули в МО РФ.

По случаю праздника военнослужащих поздравил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Действуя мужественно и решительно в условиях специальной военной операции, воины-автомобилисты доставляют в группировки войск боеприпасы, горючее и продовольствие, обеспечивают эвакуацию и транспортировку раненых, больных и техники, оказывают гуманитарную помощь мирному населению и тем самым вносят неоценимый вклад в приближение нашей победы», — подчеркнул Белоусов в своём поздравлении.

Сохраняя жизни

Помимо этого, в Минобороны отметили работу военных сапёров.

Например, в Запорожской области военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений группировки войск «Восток» избавляются от оставленных противником взрывных устройств при помощи собак и роботизированных комплексов.

«С целью экономии сил и сохранения личного состава мы используем наземный роботизированный комплекс. Если на участке будут противопехотные мины, растяжки, это всё возьмёт на себя робот», — рассказал оператор-сапёр с позывным Глицин.

В свою очередь четвероногие помощники осуществляют поиск скрытых мин и самодельных взрывных устройств.

«Собака работает вообще на все виды взрывчатых веществ и используется там, где миноискатель бесполезен. Самое страшное для сапёра — это мины-ловушки, собака обнаруживает их очень быстро», — пояснил сапёр-кинолог с позывным Нос.

В Сумской области российские военные для обследования объектов используют современные технические средства, в частности, досмотровое устройство «Сфера». Изделие предназначено для проведения осмотра в труднодоступных и потенциально опасных зонах с последующей передачей данных на пульт управления.