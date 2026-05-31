Военные США пострадали при ударе Ирана по базе в Кувейте

По сведениям телеканала CBS, который ссылается на американского чиновника, в результате иранской атаки на авиабазу на территории Кувейта пострадали четверо военнослужащих США и трое гражданских подрядчиков. Все они получили лёгкие ранения.

Представитель властей уточнил, что все семеро пострадавших вернулись к исполнению своих обязанностей в течение суток после инцидента.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что примерно пять человек, включая американских военных, получили травмы на авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте из-за падения обломков перехваченной иранской ракеты, которая была запущена по этому объекту.

Напомним, что в четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара по американской военной базе, с которой, по утверждению Тегерана, была осуществлена атака на объект в районе иранского города Бендер-Аббас. При этом иранская сторона не уточняла, в каком именно государстве располагается эта база. Позднее в центральном командовании Вооружённых сил США заявили, что баллистическая ракета, якобы запущенная Ираном в направлении Кувейта, была перехвачена силами самой арабской страны.

