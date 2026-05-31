Владимир Зеленский попросил США предоставить лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Он заявил, что в Соединённых Штатах производят недостаточное количество ракет для ПРО, «что может привести к кризисам в различных регионах мира».

«Нам нужно расширять производство. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot», — написал Зеленский в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима направил президенту США Дональду Трампу срочное письмо с предупреждением о критической нехватке средств ПВО и ракет к ним.

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Зеленский выглядел жалко на брифинге в Швеции, выпрашивая ракеты Patriot у Соединённых Штатов.