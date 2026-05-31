Расчищенные Ираном от завалов подземные арсеналы ракет увидели из космоса

Иран сумел вернуть себе доступ к 18 крупным подземным арсеналам ракет, чьи входы были заблокированы после бомбардировок США, и расчистил 50 из 69 въездных тоннелей на этих базах. Об этом сообщает CNN по итогам анализа свежих спутниковых снимков.

Теперь, как полагают опрошенные телеканалом эксперты, страна способна выпустить гораздо больше ракет дальнего радиуса действия по Израилю и другим государствам Ближнего Востока — благодаря быстрому извлечению боеприпасов из подземных складов.

«Даже если производство будет остановлено, ничто не мешает оснащать пусковые установки из запасов ракет, которые до сих пор есть у иранцев», — пояснил научный сотрудник Центра им.

Джеймса Мартина Сэм Лэр.

Судя по снимкам из космоса, для расчистки завалов иранцы применяли самую обычную технику — бульдозеры и самосвалы, а также отремонтировали подъездные пути. Аналитики указали CNN, что эти кадры наглядно демонстрируют пределы израильско-американской военной кампании: ракетный потенциал Тегерана невозможно уничтожить, нанося даже очень мощные и дорогостоящие удары по входам в тоннели.

Подземная сеть, которую Иран отстраивал более двух десятилетий, надежно укрывает ракеты и пусковые установки. Некоторые объекты расположены на глубине в сотни метров под скальными породами, что серьезно ограничивает эффективность атак США и Израиля, отмечает CNN. О том, что Тегеран ведет активные работы по расчистке заваленных после ударов тоннелей, телеканал сообщал еще в середине апреля.

Ранее Иран продемонстрировал забитые оружием подземные тоннели.