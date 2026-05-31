Зеленский дал НАТО совет после падения беспилотника в Румынии
Североатлантический альянс должен дать сильный ответ на падение дрона в Румынии в ночь на 29 мая. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Он сказал, что падение дрона якобы является попыткой России надавить на страны НАТО, чтобы они прекратили оказывать помощь Украине. По словам политика, Москва таким образом также тестирует противовоздушную оборону восточного фланга альянса.
В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, упал беспилотник. Как заявил президент Румынии Никушор Дан, БПЛА летел над территорией Украины, но изменил траекторию из-за работы украинских средств противовоздушной обороны.
Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что руководство Румынии говорит о падении российского БПЛА в Галаце ради денег от Европейского союза (ЕС). По его словам, высказывания преследуют цель открыть для Бухареста доступ к грантам объединения на укрепление обороны.
До этого президент России Владимир Путин призвал разобраться, чей дрон упал в Румынии. Он напомнил, что ранее на территорию Финляндии и Польши залетали украинские беспилотники.