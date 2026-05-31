Зеленский дал НАТО совет после падения беспилотника в Румынии

Североатлантический альянс должен дать сильный ответ на падение дрона в Румынии в ночь на 29 мая. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Он сказал, что падение дрона якобы является попыткой России надавить на страны НАТО, чтобы они прекратили оказывать помощь Украине. По словам политика, Москва таким образом также тестирует противовоздушную оборону восточного фланга альянса.

«Это их типичный сигнал: не помогайте Украине. Считаю, что должен быть более сильный ответ объединенного НАТО», — написал он.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, упал беспилотник. Как заявил президент Румынии Никушор Дан, БПЛА летел над территорией Украины, но изменил траекторию из-за работы украинских средств противовоздушной обороны.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что руководство Румынии говорит о падении российского БПЛА в Галаце ради денег от Европейского союза (ЕС). По его словам, высказывания преследуют цель открыть для Бухареста доступ к грантам объединения на укрепление обороны.

До этого президент России Владимир Путин призвал разобраться, чей дрон упал в Румынии. Он напомнил, что ранее на территорию Финляндии и Польши залетали украинские беспилотники.