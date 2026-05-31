Экспертам МАГАТЭ во время осмотра повреждений ЗАЭС пришлось укрыться из-за БПЛА

Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС в связи с атакой украинского беспилотника пришлось укрыться.

Об этом сообщила пресс-служба организации в социальной сети X.

«Во время обхода группе было приказано укрыться после звуков приближающихся беспилотников и стрельбы для их отражения», — говорится в публикации.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

На объекте рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.

При этом директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место попадания дрона ВСУ в машинный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции находится в нескольких метрах от реактора.