На ЗАЭС выявлены повреждения после удара ВСУ

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выявили повреждения внешней части здания машинного зала на Запорожской АЭС, которое подверглось удару беспилотника. Об этом рассказала пресс-служба организации в соцсети X.

«Во время обхода территории команда увидела повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, а также несколько обломков и остатки обгоревшего оптоволоконного кабеля на земле. Наблюдения команды соответствуют последствиям удара дрона», — говорится в публикации.

Специалисты агентства также отметили, что поврежденное здание находится непосредственно рядом с шестым энергоблоком.

Кроме того, во время обхода группе приказали укрыться после звуков приближающихся беспилотников и стрельбы для их отражения. Тем не менее эксперты смогли подтвердить с помощью своего измерительного оборудования, что уровень радиации на площадке остается в норме.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

На объекте рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.

При этом директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место попадания дрона ВСУ в машинный зал энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции находится в нескольких метрах от реактора.