В Китае разработали новый алгоритм «найти и уничтожить всех»

Китайские ученые разработали алгоритм HG-STR, который может совершить переворот в тактике применения роев БПЛА. Новинка позволяет автономной эскадрилье беспилотников гарантированно ликвидировать противника даже под воздействием мощного РЭБ и при полной потере видимости, пишет издание South China Morning Post.

Согласно статье в профильном журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, это первая в мире система, показавшая 100-процентную эффективность уничтожения целей в реалиях современной войны.

«Сегодня большинство дронов все еще зависят от операторов. Новая же технология приближает эру, когда рой БПЛА сможет самостоятельно уходить в зону глушения с одной лаконичной директивой: найти и уничтожить всех», — заявили эксперты.

Главное отличие HG-STR от классических систем — использование «гетерогенного графа». Это интеллектуальная система, которая мгновенно маркирует объекты как союзников и врагов. Время принятия решений сокращается при этом до рекордных 6,6 миллисекунды.

Ученые планируют адаптировать алгоритм под процессоры обычных дронов и провести летные испытания.

Старые алгоритмы смешивают данные о рельефе, союзниках и врагах в общую массу, что создает путаницу и замедляет скорость реакции. В критические моменты боя им требуются секунды на расчет ходов — за это время дрон пролетает до 600 метров.

