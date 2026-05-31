В ФРГ призвали Вашингтон внести ясность в ситуацию с войсками США в Европе

Европа желает получить четкую и конкретную информацию от США по военным планам, заявил в беседе с журналистами Bloomberg генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер.

Генерал заметил, что Вашингтон послал ряд сигналов о том, что европейским странам следует расширять оборонный сектор. Он добавил, что в ЕС поняли эти сигналы.

Вместе с тем, уточнил Бройер, Европа не в состоянии экстренно, срочно нарастить необходимый оборонный потенциал, ей требуется время.

По его мнению, США все еще готовы защищать Европу, как при помощи расквартированных в Германии, Польше, Испании, Италии и ряде других стран военных, так и посредством отправки контингентов в случае необходимости.

Генерал пояснил, что Вашингтон не бросает Европу, но намеревается вывести часть военнослужащих из макрорегиона. Он добавил, что европейским странам придется в связи с этим нарастить свои армии, восполнить потери.

«Поэтому все должно быть ясно, прозрачно, и должен быть четкий план действий с указанием сроков», — подчеркнул Бройер.

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что американская сторона уведомила Североатлантический альянс о намерении существенно сократить объем вооружений и число военнослужащих, предоставляемых НАТО.

Журналисты заметили, что Вашингтон не назвал сроки, количество отзываемых военнослужащих, не раскрыл, в каких странах планируется сократить контингенты.