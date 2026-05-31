Европа должна отреагировать на атаку вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский политик Армандо Мема.

Нет никаких оснований для проведения таких атак, они опасны для всей Европы, поделился своей точкой зрения автор публикации.

«И что самое важное, почему Европа молчит, когда происходят подобные инциденты?», — задался вопросом финский политик.

Мема добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен прекратить ставить под угрозу ядерные объекты.

Накануне БПЛА ВСУ впервые намеренно атаковал основное оборудование Запорожской АЭС. Дрон ударил по машинному залу шестого энергоблока и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений.

В Минобороны уточнили, что беспилотный летательный аппарат повредил фасад машинного зала на расстоянии 10 м от реакторного отсека.