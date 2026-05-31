ВСУ ударили по школе в Васильевке Запорожской области
Украинская армия нанесла удар по школе в Васильевске Запорожской области. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, в результате атаки повреждения получили автобус и здание школы. Пострадавших нет.
В этот же день в Ростовской области из-за падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали в целях обеспечения безопасности, им ничего угрожает.