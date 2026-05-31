Раскрыто, откуда ВСУ запустили беспилотники по Воронежу

Операторы ВСУ могли запустить дроны в сторону Воронежа из Харьковской области, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье, 31 мая, российские зенитчики перехватили 216 БПЛА над регионами России. В частности, силы ПВО уничтожили 21 дрон в небе над Воронежской областью.

«Что касается Воронежской области, беспилотные комплексы могли запустить из ближайших регионов Украины. Это Харьковская, Черниговская, Сумская области», — разъяснил Кондратьев.

Ранее академик сообщил, что дроны в сторону Воронежа могли быть запущены не только из ближайших украинских регионов, но и из Воронежской области, к примеру, с помощью катапульты, установленной в фуре.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, в свою очередь, что украинские беспилотники типа «Лютый» могут пролететь порядка 1 тыс. км. Соответственно, добавил он, атака на Воронеж могла действительно осуществляться непосредственно с территории Украины.