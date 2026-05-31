Появилось фото морской мины в Ормузском проливе

В интернете опубликовано фото морской мины, обнаруженной в Ормузском проливе, в территориальных водах Омана. Об этом сообщает «Аиф» со ссылкой на Telegram-канал, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

© Соцсети

Издание уточняет, что боеприпас обнаружен в водах Омана. На фотографии, предположительно, зафиксирована иранская морская мина Maham-3.

В связи с возможным присутствием мин в Ормузе КСИР требует, чтобы все суда предварительно уведомляли военно-морские силы Корпуса о своём маршруте.

Накануне Центр морской безопасности Омана выпустил официальное предупреждение об обнаружении дрейфующего объекта, похожего на морскую мину, в Оманском заливе, в пределах оманских территориальных вод.

Центр призвал моряков и рыбаков соблюдать предельную осторожность и не приближаться к подозрительным плавучим объектам.