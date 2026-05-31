Пентагон представит НАТО планы сокращения сил США в Европе

Пентагон в июне планирует представить НАТО планы сокращения сил США в Европе. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Военного министерства Соединенных Штатов сообщает газета Welt am Sonntag.

«Эти изменения будут внесены в наше предложение по войскам и военным возможностям на следующей конференции НАТО по формированию сил», — сказал собеседник.

По его словам, американский план предполагает, что «союзники возьмут на себя основную ответственность за конвенциональную оборону Европы».

Издание подчеркивает, что Европа давно знала о планах США частично вывести войска, однако полагала, что соответствующие процессы будут происходить постепенно.

Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что отношения Европы и США не будут прежними даже после окончания срока полномочий американского президента Дональда Трампа.

Также в мае генсек НАТО Марк Рютте сказал, что тенденция снижения зависимости европейских стран от США в рамках Североатлантического альянса будет продолжаться.