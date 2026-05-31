МО РФ: ВСУ атаковали дроном ЗАЭС, поврежден фасад машинного зала

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. ВСУ 30 мая беспилотником ударили по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции, станция работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"30 мая в 14:08 мск ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате удара поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Жертв нет, АЭС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.